Mediocredito Centrale, nel 2022 utile di 36,2 mln. Torna la gestione ordinaria del Fondo di Garanzia

Mediocredito centrale chiude il 2022 con un utile di gruppo pari a 36,2 mln. E’ quanto emerge dal progetto di bilancio individuale e consolidato approvato dal cda. Il risultato netto consolidato, informa una nota, evidenzia un utile di 37,8 milioni, di cui 36,2 milioni di competenza del Gruppo, rispetto ad una perdita dell’esercizio 2021 pari a -31,7 milioni, di cui -29,4 milioni di competenza del Gruppo. Si tratta del primo anno in utile dalla nascita del Gruppo nell’ottobre 2020. L’utile consolidato riflette l’utile 2022 della Capogruppo MCC, pari a 19,6 milioni (86,5 milioni al 31.12.2021), decurtato della perdita registrata dalla Banca Popolare di Bari, pari a -45,3 milioni (-171 milioni al 31.12.2021) ed incrementato dell’utile della Cassa di Risparmio di Orvieto, pari a 2,6 milioni (perdita di -0,1 milioni al 31.12.2021), a cui si aggiungono l’utile di BP Broker per 0,3 milioni ed effetti di consolidamento positivi per complessivi 60,6 milioni (52 milioni al 31.12.2021). Per quanto concerne i dati del progetto di bilancio di esercizio – il primo anno di ritorno all’operatività ordinaria di MCC dopo la crisi pandemica – evidenzia un utile netto pari a 19,6 milioni di euro, con indici di patrimonializzazione Cet 1 e Tier 1 ratio phased in pari a 22,68% e Total Capital ratio phased in pari a 26,31%, e di redditività Roe pari al 2,3%. I coefficienti fully loaded sono pari a: Cet 1 ratio e Tier 1 ratio 22,10%; Total capital ratio 25,75%.

Il comunicato di Mcc