Mediocredito Centrale, nel primo semestre utile di gruppo a quota 55,2 milioni (+35%)

Mediocredito Centrale chiude il semestre con un utile di gruppo (comprende BdM Banca e Cassa Orvieto) di 55,2 milioni, in crescita del 35% rispetto a 41 milioni dello stesso periodo 2024. La capogruppo Mcc ha registrato nel periodo un utile di 17,9 milioni (+29%). Il margine di intermediazione cresce a 266,1 milioni (+19%), le commissioni nette del 18% a 94,9 milioni. Tiene il margine di interesse. La capogruppo guidata da Francesco Minotti segnala in una nota lo sviluppo delle attività commerciali con oltre 1,2 miliardi di finanziamenti erogati a famiglie (21%) e imprese (79%) di cui circa due terzi al Mezzogiorno. Forte contrazione del cost/income dal 72 al 59 per cento mentre i costi operativi ammontano a 167 milioni (+4%).

La nota di Mcc aggiunge qualche dettaglio sulla cessione di crediti nell’ambito dell’operazione di derisking del gruppo: le attività in via di cessione (crediti alla clientela) ammontano a 72,4 milioni complessivi.

I ratio patrimoniali consolidati si attestano al 15,80% (Cet 1 e Tier 1) in lieve crescita rispetto alla fine dello scorso anno e sono ampiamente al di sopra dei requisiti Srep indicati dalla Banca d’Italia.