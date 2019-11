Mediocredito Centrale, soluzioni finanziarie per le Pmi del SUd: incontro all’Unione industriali di Napoli

Si è tenuto oggi il convegno “Diamo credito all’Italia”, promosso da Mediocredito Centrale e Unione Industriali Napoli, durante il quale sono state presentate le soluzioni per le Pmi volte a

Favorire nuove opportunità di business e accrescere la competitività delle imprese del Sud: è lo scopo dell’incontro promosso a Napoli da Mediocredito Centrale e Unione Industriali Napoli. L’evento intitolato “Diamo credito all’Italia”, svoltosi presso la sede di Unione Industriali Napoli, ha visto la partecipazione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, del presidente Unione Industriali Napoli Vito Grassi, e dei vertici di Mediocredito Centrale, Massimiliano Cesare e Bernardo Mattarella. Inoltre, numerose aziende del territorio hanno preso parte al convegno, interessate a conoscere le iniziative messe in atto per lo sviluppo della propria attività d’impresa.

“L’iniziativa del Mediocredito Centrale è di primaria importanza per le imprese meridionali che hanno un particolare bisogno di strumenti per accedere al credito in forma veloce e semplificata – ha affermato Boccia -. Fondamentale anche il sostegno fornito all’apertura del capitale e alle altre forme di finanza per la crescita. L’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno è indispensabile per la ripresa dell’economia dell’intero Paese”

“Incontrare le aziende campane è per noi estremamente importante per poter sostenere le Pmi meridionali e favorire il dialogo tra pubblico e privato – ha dichiarato Massimiliano Cesare -. Nel 2018 la crescita del Pil in Campania è stata zero. Nella dinamica generale del Paese, si è allargato il gap tra livelli di reddito e competitività del Nord e del Sud ed è aumentato in maniera inquietante il divario nei livelli di consumi delle famiglie meridionali. I dati ci dicono che esiste una vivacità imprenditoriale nel Sud, ma che si trova ad agire in un contesto a rischio desertificazione, gravato da troppi squilibri e da scarsa capacità delle aziende di fare sistema. In questo quadro, Mediocredito Centrale rappresenta un presidio e un supporto per le imprese del territorio, nella consapevolezza che per incidere su queste realtà, non si può prescindere dal ritorno a una visione unitaria delle dinamiche economiche del Paese, delle sue complementarietà, e da un’azione sinergica degli attori pubblici e privati a livello locale e centrale”.

“Le soluzioni finanziarie che abbiamo presentato oggi – ha detto Bernardo Mattarella – sono pensate per tutte le aziende del Sud, per garantire il massimo sostegno all’attività imprenditoriale, mentre la nostra piattaforma digitale assicura una maggiore fruibilità dei nostri servizi a sostegno della creazione e dello sviluppo di piccole e medie imprese. Con particolare riferimento alla Campania, la nostra offerta, integrata con gli incentivi nazionali e regionali, rappresenta uno strumento in più per chi vuole fare impresa in questo territorio ed è un supporto per dare slancio e sostenerne la crescita”.