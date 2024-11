Mediolanum, Doris: Pronti a un nuovo patto con Fininvest

“Il nostro modello di business è da sempre diversificato e riflette un obiettivo: acquisire clienti e dare loro tutti i servizi per amministrare le loro finanze, e assicurarsi. L’altro fattore di successo sono i nostri bankers perché la banca interamente digitale va bene per i pagamenti, ma per le scelte delicate come risparmiare, investire, scegliere il mutuo, occorre parlare ancora con chi dia fiducia e affidabilità”. A dirlo, intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum. Che aggiunge: “Così abbiamo aumentato la platea a 1,9 milioni di clienti, facendo crescere masse gestite dunque i ricavi. Inoltre la retention e la soddisfazione dei clienti sono entrambe pari al 96%”. Gli viene chiesto: a che punto siamo con il reintegro della titolarità dei diritti in capo al 30% di Fininvest? “Fininvest ha in corso l’interlocuzione con la Bce sulla sua eccedenza al 10%. È un iter standard per tutti gli azionisti di peso delle banche”, risponde. E aggiunge: “Non c’è urgenza: il nostro cda è stato rinnovato ad aprile e rimarrà in carica tre anni”. E, alla domanda se nel board entrerà un consigliere dei Berlusconi, risponde: “Sì, espressione di Fininvest, tenendo conto dei requisiti di onorabilità e competenze. Si potrebbe varare un nuovo patto parasociale, quando vi saranno le condizioni, sono aperto al riguardo”.