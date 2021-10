Mediterraneo, Minniti: “Il futuro dell’Ue dipenderà dall’Africa”

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il futuro della Europa nei prossimi 20 anni dipenderà dall’Africa e l’Africa sarà sempre di più lo specchio dello Europa. Se l’Africa sta bene l’Europa starà bene. E se l’Africa sta male, non ci sono muri che tengono, e l’Europa starà male”. E’ il monito del presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti nel suo intervento durante la cerimonia di consegna di tre Borse di Studio agli studenti provenienti dalla Mohammed VI Polytechnic University of Rabat, alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Noi – ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno – non dobbiamo sottovalutare quello che sta avvenendo nel nord Africa e nell’Africa subsahariana”, che richiede “un impegno, una visione, un’azione da parte dell’Europa”.