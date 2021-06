Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Gennaro Migliore eletto presidente della Parliamentary assembly of the Mediterranean”. Così in un post su Facebook il presidente di Italia viva Ettore Rosato. “Il voto di oggi -aggiunge- testimonia apprezzamento per il suo impegno anche a livello internazionale ed è il giusto riconoscimento del ruolo del nostro Paese in quest’area”.