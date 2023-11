Medvedev supera Zverev e accede alle semifinali delle Finals

Milano, 15 nov. (askanews) – Ha sprecato tanto, Alexander Zverev. E Medvedev l’ha punito. Nella sessione serale della quarta giornata delle Atp Finals di Torino, il russo numero tre del mondo batte il tedesco in due set (7-6/6-4) in un’ora e 45 minuti.

Medvedev parte spedito incassando subito un break e portandosi sul 2-0. Il tedesco fatica a entrare in partita e la prima non entra. Sul 3-2 Medvedev perde il servizio e Zverev comincia a prendere fiducia. Dopo aver pareggiato i conti il tedesco si porta in vantaggio. Ora è un testa a testa fino al tiebreak con punti vincenti ed errori clamorosi. Come lo smash fuori di tre metri di Medvedev che consegna il set point a Zverev, che a sua volta manda in rete un dritto facile facile. Ora il set point è per il numero tre del mondo che porta a casa la prima partita dopo un’ora e tre minuti.

La seconda frazione scorre sul filo del pareggio fino al 5-4 per Medvedev. Anche nel secondo set, Zverev sciupa le poche palle break guadagnate a fatica contro un Medvedev (quasi) impeccabile. L’ultimo servizio di Zverev è il break decisivo per Medvedev. Il russo accede meritatamente alle semifinali, dopo due vittorie – contro Rublev e contro Zverev.

Domani, grande attesa per il match della sessione pomeridiana di Djokovic contro Hurkacz e per il serale fra Sinner e Rune.

Ecco tutti gli scenari possibili:

Se vincono Sinner e Djokovic, indipendentemente dal punteggio, passa come primo l’italiano con Djokovic come secondo.

Se invece Sinner perde contro Rune, queste le possibilità: -in caso di vittoria di Rune e di Hurkacz, con qualunque punteggio, passano Rune come primo e Sinner come secondo; -in caso di vittoria di Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo; -in caso di vittoria di Rune in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e Sinner secondo; -in caso di vittoria di Rune in tre set e Djokovic in due, l’ordine di classifica sarà determinato dal quoziente game tra Sinner, Rune e Djokovic; -in caso di vittoria di Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.