Meet, nel cuore di Santa Lucia un luogo di incontro per i cultori della nuova cucina

“È ufficiale. L’estate è finalmente arrivata e il suo tipico mood leggero e frizzante è esattamente quello che troverà chi varcherà la soglia di Meet, il nuovo locale trendy appena aperto in città che celebra l’opening mercoledì 26 giugno a partire dalle ore 19″. E’ quanto promettono i titolari del nuovo locale. “Affacciato sul mare all’indirizzo di via Nazario Sauro 15, nel cuore di Santa Lucia, il Meet dà il benvenuto a chi apprezza la cultura del buon cibo qui tradotto in piatti prelibati e momenti di condivisione esclusivi – assicura una nota -. La cucina di Meet è un omaggio ai sapori autentici e si avvale solo ed esclusivamente di ingredienti freschi. I piatti sono preparati con cura, con prodotti di stagione e locali per garantire un’esperienza gastronomica sana per il corpo e golosa per il palato”.

Meet è un luogo d’incontro, come anticipa il suo stesso nome, che offre momenti di convivialità dall’alba al tramonto, dalla colazione alla cena. “La sua brand philosophy – prosegue la nota – combina il piacere del cibo con uno stile di vita equilibrato, offrendo in città un luogo con proposte culinarie particolarmente innovative. Il menu infatti non prevede solo piatti tipicamente italiani ma strizza l’occhio alla cucina internazionale così come alla reinterpretazione di ricette tradizionali napoletane gettando così un ponte tra diverse culture e gusti diventando un melting pot di culture del cibo. Il tempo trascorso da Meet è piacevole e divertente, provare per credere mercoledì 26 giugno a partire dalle ore 19. Sintonizzatevi sulle frequenze di #MeetEnjoyTime!”.

