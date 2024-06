Meet, chef senegalese per il locale social inaugurato ieri a Santa Lucia

Il Meet ha piantato la sua bandierina a Santa Lucia e si è aggiudicato il titolo di destinazione social dove incontrarsi dopo il lavoro o per una pausa cool nel corso della giornata. Artefici di questa rivoluzione sono Gaetano, Giuliana e Maria Luisa Ruoppo, i padroni di casa, e la folla di persone che è approdata qui ieri in via Nazario Sauro 15 sperimentando una nuova social experience dove assaggiare una cucina ricercata e diversa dal solito proposta dallo chef di origini senegalesi Ousman Seck. Ad accogliere gli ospiti, tutto lo staff di Meet e il team dell’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication. Oltre agli arredi nel segno del design, hanno dato un tocco incisivo a questa “Meet revolution” gli iconici cartelli su cui erano riportati i claim del locale, Meet EveryOne Enjoy Time e Good Times begin when we Meet con cui gli ospiti si sono divertiti a farsi fotografare per scatti originali del fotografo Matteo Chiacchio. Come souvenir ricordo della serata, le polaroid in stile Seventies scattate sullo sfondo del backdrop logato Meet e consegnate live alle persone su cui erano impressi i tanti sorrisi e gag divertenti che hanno contraddistinto l’evento. Fiumi di bollicine e una selezionata drink list composta da Meet Spritz, Toda Joia, centrifugato di anguria e frutti rossi, latte di mandorla e soda al pompelmo rosa hanno reso la serata spumeggiante a suon di brindisi. Assaggi sfiziosi con selezionati special tasting sono stati i protagonisti dell’evento scandito dalle note del dj set live Alex Romeo. Tra gli ospiti anche alcuni volti noti come gli attori Gina Amarante, Antonella Prisco e l’influencer Giovanna De Donato.