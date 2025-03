Meet Italian Brands, serata esclusiva al Museo della Moda di Napoli: tanti imprenditori e buyers internazionali

Il Museo della Moda ha ospitato una serata esclusiva, nell’ambito della terza edizione Meet Italian Brands, l’evento organizzato dalla Regione Campania che ha visto la partecipazione di imprenditori del comparto moda dell’Interporto di Nola, dell’Unione industriali e di docenti dell’Università Vanvitelli. Buyers internazionali provenienti da diverse parti del mondo sono stati accolti in una delle location più suggestive della città, per una visita alla collezione permanente del museo che celebra l’arte tessile e la tradizione sartoriale partenopea. Un appuntamento che ha unito l’eccellenza commerciale con l’esperienza culturale, rendendo la serata un’occasione imperdibile per scoprire non solo la moda, ma anche la bellezza storica di Napoli.

Il Museo della Moda, nel suo affascinante edificio seicentesco, ha offerto il contesto perfetto per l’esposizione della collezione permanente, che racconta la storia della moda partenopea, con un focus particolare sulla tradizione sartoriale che da secoli caratterizza Napoli. I visitatori, tra cui esperti e operatori del settore, hanno potuto ammirare capi storici, tessuti pregiati e creazioni che rappresentano il meglio dell’arte del cucito napoletano, unendo passato e presente in un’esperienza visiva di grande impatto.

La serata non si è limitata a una mera visita alla collezione, ma ha rappresentato una vera e propria immersione nell’anima di Napoli, una città che, grazie al suo saper fare nel campo del tessile e dell’abbigliamento, ha saputo affermarsi sulla scena internazionale. Non è un caso che molti dei buyers presenti abbiano sottolineato l’importanza di questa tradizione nel loro settore, affermando quanto la qualità dei prodotti napoletani sia apprezzata a livello globale.

La visita al Museo della Moda non è stata solo un’occasione per scoprire tesori nascosti, ma anche un’opportunità per i partecipanti di confrontarsi direttamente con l’artigianato locale, di comprendere le radici di un’industria che affonda le sue origini in un passato lontano, ma che guarda sempre al futuro. Napoli si è confermata così come una delle capitali della moda in Italia, un luogo dove il saper fare incontra la modernità, unendo creatività e tradizione.

La serata si è conclusa con un momento conviviale e musica, un’occasione per continuare a parlare di business, ma anche per celebrare il successo di un evento che ha dimostrato come la moda possa essere un potente strumento di valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio. Napoli, con il suo museo e la sua tradizione sartoriale, si è confermata come una delle capitali mondiali del tessile e dell’abbigliamento, un punto di riferimento per i professionisti del settore e un luogo da scoprire per chiunque desideri immergersi nella cultura italiana.