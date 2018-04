Meet Massari, tappa il 9 aprile alla Città della Scienza

Meet Massari, il tour 2018 organizzato da Molino Dallagiovanna con Iginio Massari, sta per avere inizio. Sono già molti i professionisti dell’Arte Bianca ad essersi iscritti all’incontro con il Maestro dei Maestri della Pasticceria, che toccherà tre città, capitali del gusto e della tradizione della cucina italiana. Prima tappa Napoli il 9 aprile. Il tour proseguirà poi a Milano il 28 maggio e si concluderà a Roma il 24 settembre.

Durante gli eventi, il Maestro Massari sarà in showcooking, affiancato da altri grandi nomi della pasticceria italiana, per dare vita a creazioni originali, dove protagonisti saranno i prodotti del territorio e le farine Molino Dallagiovanna, con le Dolcissime per pasticceria: Frolla 130, Frolla, Sfoglia, Brioche, Brioche Soft, Panettone, Panettone Z e Rinfresco, la rivoluzionaria farina, nata dall’incontro tra il Maestro e il molino emiliano, studiata, creata e testata appositamente per rinfrescare il lievito madre.

“L’incontro con Molino Dallagiovanna è stato una comunanza d’intenti, di passione e di mestiere”, dice il Maestro. Rinfresco è la farina nata nel 2017, primo frutto di questa collaborazione: un prodotto innovativo, mai esistito sul mercato, molto bilanciato e in grado di assicurare un lievito sviluppato, profumato e con il giusto equilibrio di acidità.

In occasione della tappa di Napoli il 9 aprile alla Città della Scienza, il Maestro Massari renderà omaggio alla città partenopea e ai suoi prodotti con due diverse creazioni: “Sole di Napoli”, crostata moderna con crema di Limoni di Sorrento, e una monoporzione di massa montata alla ricotta.

Una giornata intera da Numeri Uno, alla quale parteciperà anche Salvatore de Riso, tra i nomi della pasticceria italiana, ambasciatore della sua amata terra, la Costiera Amalfitana. “Questo il mio mondo, la tavolozza dei sapori mediterranei che fa da bussola al mio quotidiano, nel rispetto della mia terra e di quello che generosamente dona”. In occasione dell’evento, Salvatore de Riso realizzerà il suo Soufflé stregato al cioccolato.

Molino Dallagiovanna ha pensato anche agli appassionati di pasticceria, riservando loro 50 posti per ciascuna tappa del tour. Il biglietto per i non professionisti è acquistabile direttamente sull’e-commerce Molino Dallagiovanna all’indirizzo:

https://www.shopdallagiovanna.it/it/articolo/item/107/meet-massari-napoli.html

Iscrizioni al tour Meet Massari su www.dallagiovanna.it fino a esaurimento posti.