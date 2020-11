Meet2It, ecco la piattaforma virtuale che permette anche alle Pmi di affacciarsi sui mercati internazionali

Meet2It è il marketplace dedicato alle aziende che operano in ambito B2B e che intendono posizionarsi in rete attraverso uno strumento intuitivo e performante. Il marketplace è uno strumento tecnologico, una piattaforma che permette di raccogliere in un unico luogo virtuale diversi prodotti e servizi. Meet2It si configura come il marketplace dedicato alle aziende che fanno del Made In Italy uno dei principali valori alla base del proprio operato e che intendono affiancare alle attività di comunicazione tradizionali una qualificata presenza in rete per intercettare l’interesse di clienti del segmento business sui mercati internazionali sfruttando il digital marketing.

La presenza su Meet2It è molto utile anche a piccole realtà imprenditoriali che non dispongono di capitale sufficiente per investimenti più importanti ma che intendono affacciarsi sui mercati internazionali per implementare l’export dei propri prodotti o servizi.

Meet2It è stata sviluppata da CM Advisor azienda specializzata nella consulenza strategica e nei servizi di digital marketing. La piattaforma ha visto la collaborazione tra il nostro team di sviluppatori e ingegneri su base internazionale.

Il marketplace mette in relazione le Pmi e le Grandi aziende italiane con i propri target di riferimento all’estero: buyer, rivenditori, Gdo in Europa, Americhe, Asia, Australia, Paesi Arabi.

Ogni azienda avrà a disposizione un mini sito sulla piattaforma in grado di raccogliere, attraverso layout personalizzati ed in linea con la corporate aziendali, tutte le informazioni importanti (presentazione, foto, video) il proprio catalogo di prodotti e servizi e i contatti (e-mail, telefono) con la possibilità di inserire una chat per la messaggistica istantanea.

Fondamentale sarà il lavoro di ottimizzazione Seo sia della piattaforma che verrà indicizzata sui principali motori di ricerca che di ogni azienda: l’obiettivo è posizionare efficacemente il cliente sui principali motori di ricerca internazionali (Google, Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, Ask, Naver).

Meet2It avvierà a partire dall’affiliazione campagne di promozione mirate a comunicare la presenza sul portale dell’azienda grazie ad un accurato piano editoriale sui propri social network, newslettering e campagne di adv mirate su portali e

network nazionali ed internazionali riferite a potenziali clienti business.

La politica commerciale prevede 3 tariffe annuali per dare spazio alle aziende. Includendo i costi di infrastruttura web ed hardware e la gestione, è possibile aderire ad una delle 3 tariffe annuali e fisse, senza nessuna percentuale sulle vendite generate:

Opzione A – Scheda azienda dettagliata con 5 prodotti

Opzione B – Scheda azienda dettagliata con 15 prodotti

Opzione C – Scheda azienda dettagliata con illimitati prodotti.