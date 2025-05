Meeting del Mare 2025: un’edizione all’insegna di musica, arte e riflessione sul tema “Ci sono”

Si rinnova per il ventinovesimo anno consecutivo l’atteso appuntamento con il Meeting del Mare. Il festival ideato e diretto da don Gianni Citro si terrà da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025 a Marina di Camerota (Salerno), nell’accogliente Baia di Lentiscelle.

Per tre giorni e tre notti la cittadina cilentana, premiata nuovamente con la bandiera blu, si trasformerà in uno spazio vivo in cui musica, arte e creatività giovanile daranno vita a una grande festa dell’incontro e della contaminazione culturale, indagando il tema scelto quest’anno: “Ci sono”.

La XXIX edizione del festival – ad ingresso gratuito – è organizzata e promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Camerota, della Camera di Commercio di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

In programma oltre 60 eventi tra concerti, performance artistiche, incontri, workshop e aftershow con una line up che include alcuni tra gli artisti più amati della scena contemporanea. Tra gli ospiti di questa edizione: il trio francese Dov’è Liana e il rapper sorrentino Anastasio (30 maggio), il cantautore e musicista siracusano Marco Castello e la cantautrice friulana Ceneri (31 maggio), il rapper partenopeo Nicola Siciliano e i campani Kid Lost e LB Prada (1 giugno).

Insieme a loro, oltre 40 artisti emergenti e nuove realtà della scena indipendente, protagonisti ogni giorno sul main stage dalle 17.30. Nella serata inaugurale sono attesi: Amore Audio, Arkana, Aura e Marilyn, Axe For Elidrose, Federica Di Gennaro, Federico Cipro, Follè, La Solitude, Le Nora, Leimannoia, Luna Lee, Marika Pinto, The Flow. Sabato 31 giugno, invece, toccherà a Amalafede, Amasu, Alice Popolo, Carlo Manzo, Crisi & Teddypicker, Doolia, Elena Romano, Giargo & Baia Zaiana, Girotti, Le Cose Importanti, Marzo, Primo Amore, Viscardi. Nella serata conclusiva dell’edizione 2025 spazio a Akemda, FiveSeven ft. Rio Boy & Betha Star, Jo Milahel, John Root, Kozy e Kostra, Lockie, Nico, Pas, Pico, SAID, San Juno, Undici, Velley G, Zack e Gli Psicopompi.

Oltre alla musica, come sempre, sono previste diverse attività, dalla danza agli incontri con i protagonisti del festival e uno spazio dedicato all’arte. In particolare, la mostra fotografica sulla Palestina “Sumud – Esistere e Resistere”, realizzata dal pluripremiato fotoreporter e attivista Lucas Calle e l’installazione audiovisiva Vainglory, a cura di Max Magaldi. Questa installazione è composta da 130 smartphone che diventano epitaffi digitali nella cappella maggiore del cimitero di Marina di Camerota e rimandano al tema dell’utilizzo l’intelligenza artificiale per creare avatar di persone scomparse con le quali possiamo continuare a comunicare anche dopo il lutto. Durante il festival, inoltre, sono in programma incontri con artisti e lavoratori del mondo dello spettacolo con il laboratorio creativo MDM Camp: realizzato in collaborazione con il _resetfestival di Torino, il camp è un’ occasione per instaurare rapporti tra artisti affermati e nuove realtà, addetti ai lavori, giornalisti e produttori, oltre a dar vita a scambi creativi e jam session. Tra gli ospiti attesi quest’anno: Annarita Masullo (The Goodness Factory), Roberto Genovese (Warner Music), Giuseppe Cernera (Panico Concerti), Manuela Martignano (OTR Live).

« “Ci sono” è un richiamo forte al nostro ruolo nel mondo, alla funzione che abbiamo come persone rispetto alla società, alla natura, agli altri. Non possiamo assentarci dalla vita pubblica, dalle relazioni, dalle sfide e dai problemi, è necessario entrare nelle cose, imparare a starci dentro, prendendosi rischi, responsabilità e benefici. Ci sono è la traccia del destino di chi vuole essere autentico cittadino del mondo, senza mai estraniarsi da nulla, soprattutto da fragilità e bisogni » dichiara don Gianni Citro.

Nato nel 1997 da un’idea di don Gianni Citro e dalla determinazione di giovani cilentani appassionati di musica e arte, il Meeting del Mare è l’evento musicale/culturale gratuito più longevo del sud Italia. Nel corso degli anni ha ospitato grandi nomi del panorama musicale italiano e in alcuni casi anche internazionale. Tra i tanti: Franco Battiato, Vinicio Capossela, Francesco De Gregori, Enzo Avitabile, Geolier, Caparezza, NuGenea, Tananai, J-Ax, Baustelle, Mannarino, Subsonica, Piero Pelù, Gogol Bordello, Negrita, Morgan, Dubioza Kolektiv, Bombino, Carmen Consoli, Afterhours, Elisa, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Bandabardò, Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale, Verdena, Articolo31, Le Vibrazioni, Ministri, Marta Sui Tubi, Linea77, Elio e le Storie Tese, Frankie HI-NRG, Marracash, Motel Connection, Il Teatro Degli Orrori, Sud Sound System, 24 Grana, Otto Ohm, Maldestro, Modena City Ramblers, Kutso, I Cani, Foja, Cosmo, Calcutta, Gianluca Grignani, Eugenio Bennato, solo per citarne alcuni.

Al Meeting del Mare in questi 29 anni si sono esibiti più di 900 artisti emergenti, diventando di fatto uno spazio permanente per la promozione di nuove realtà artistiche e una prestigiosa vetrina per la creatività giovanile.

Tutte le iniziative in programma al Meeting del Mare 2025 sono ad accesso gratuito.