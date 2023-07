Meeting di Rimini, dal 20 agosto la 44^ edizione: domani la presentazione del programma

Si presenta domani, martedì 11 luglio alle ore 11, nell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Palazzo Borromeo, via delle Belle Arti, 2), la 44^ edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Durante l’evento verrà diffuso il programma ufficiale della manifestazione che quest’anno si terrà dal 20 al 25 agosto presso la Fiera di Rimini.

Dopo i saluti di Francesco Di Nitto, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, e Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, interverranno: Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Sabino Cassese, Giudice Emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla School of Government della Luiss; Micol Forti, Curatrice della Collezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani.