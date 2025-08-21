Meeting di Rimini domani al via. Con Mario Draghi attesi Giorgia Meloni (prima volta da premier) e 13 ministri

Al via domani la 46ª edizione del Meeting di Rimini, intitolata “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Sei giorni di incontri dedicati a pace, Europa, economia e questioni sociali. Il tema della pace sarà centrale, con la giornata di digiuno e preghiera del 22 agosto e testimonianze da conflitti in Medio Oriente, Siria, Sud Sudan, Ucraina, oltre alla presenza dei Nobel per la Pace 2024 e dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki.

Sul futuro dell’Europa interverranno Mario Draghi, Roberta Metsola, Raffaele Fitto, Enrico Letta e parlamentari europei.

La politica italiana sarà rappresentata da 13 ministri. Tra gli interventi previsti: Tajani (24 agosto), Salvini (26), Urso (23), Piantedosi (24). La premier Giorgia Meloni chiuderà la manifestazione il 27 agosto, alla sua prima partecipazione da presidente del Consiglio. Attesi anche il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, il cardinale Matteo Zuppi e monsignor Erik Varden.