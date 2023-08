Meeting di Rimini, Università Cattolica presente con numerosi eventi

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è presente al Meeting per l’amicizia tra i popoli 2023. Sono diversi i contributi che l’Ateneo offre alla kermesse organizzata a Rimini che quest’anno ha come titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”: la voce dei suoi docenti, le esperienze di studenti e alumni, uno stand situato nella hall sud della Fiera dove scoprire la proposta educativa e i contenuti multimediali della Cattolica. Sono nove i docenti dell’Ateneo coinvolti attivamente nel fitto programma della quarantaquattresima edizione del Meeting. Elena Rondena e Giuseppe Langella, docenti del Centro di ricerca Letteratura e cultura dell’Italia unita sono i curatori de “Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Le prove della storia, il lievito della vita”, una tra le mostre più attese di questo Meeting, dedicata alle dinamiche che hanno portato l’autore del celebre romanzo storico Il Cavallo Rosso a concepire la scrittura come un compito assegnatogli dalla Provvidenza. L’incontro inaugurale della mostra si terrà domenica 20 agosto in Piazza B1 alle 21.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, presente al Meeting per l’amicizia tra i popoli 2023, Domenica 20, vedrà la partecipazione di Simona Beretta, direttrice del Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa, interverrà alle 17 in auditorium isybank D3 durante “Amicizie inesauribili. Dorothy Day e l’amicizia sociale”, incontro dedicato alla figura della fondatrice del Catholic Worker Movement a New York. Lunedì 21, sempre alle 17 ma in Sala B2, i docenti Antonella Sciarrone Alibrandi e Wael Farouq saranno sul palco de “L’amicizia fra le culture. Culture che curano l’amicizia”. Lunedì 21 in sala Conai A2 alle 13 il docente di Teologia don Stefano Alberto dialogherà con il docente della NYU Law School Joseph H.H. Weiler sul tema “L’amicizia nella Bibbia”.