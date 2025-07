Meeting estivi nel Paese impantanato

Mentre l’ Occidente intero sta tentando di camminare su una fune tesa al di sopra di un baratro, senza che sotto sia stato montato un qualsiasi sistema di sicurezza, a esempio, una semplice rete di protezione, in Puglia si sta svolgendo l’incontro annuale del generone romano. Quello stesso che, da sempre e non occasionalmente, si riunisce nella Capitale. Per essere più precisi, nelle sedi istituzionali riservate ai suoi componenti. Valga per tutti un solo esempio, che è quello costituito dalla Camera e dal Senato. Ritornando all’argomento, che sarà ampliato nelle righe che seguono, è opportuno prendere le mosse da uno sprazzo di conversazione udito questa mattina alle 6 davanti alla sede della Coldiretti del villaggio. Si chiedeva uno dei loro anziani come mai quel raduno in Puglia fosse stato anticipato a luglio. Solitamente forme dal tipo “brain storming” si tenevano verso il finire di agosto, quando si iniziava a valutare i trascorsi delle “epoche”, collegate al ciclo naturale dei prodotti della terra. Era la vigilia della fine dell’annata agraria che si avvicinava rapidamente, e dava spunto per essere interpretata come un evento straordinario che era riuscito in un lasso di tempo breve a far cambiare i contenuti di alcuni di essi. Premessa. Il piu anziano del gruppo si affannava a ripetere che gli incontri in masseria durante i mesi estivi avevano la funzione di permettere a chi di competenza di poter fare il preconsuntivo della quantità e qualità dei raccolti. Ben diversa è la realtà attuale che fa da contenitore a argomenti che con il lavoro dei campi hanno poco da condividere se non addirittura niente. Il punto più delicato é come mai nessuno chieda a chi é preposto all” organizzazione degli happening che significato abbia il fatto e cosa rappresenti nella sostanza quella coreografia bucolica. È così che si ritorna alla partenza, come nel gioco dell’oca. Volendo in tal modo mettere in programma che, quando l’ Occidente comincerà a entrare nel periodo freddo dell’ anno, si potrà provare a estrarre in blocco uno dei salotti televisivi che ormai non si sa più quanti ne esistano. In più e fare qualcosa di simile in un hangar di una azienda di trasporto di persone. A elaborare qualcosa che attiri gli italiani costretti a fare la parte degli interessati, sarà sempre un giornalista ma di credo politico opposto

Per par condicio e per dare un contributo diverso a quel programma. Così la menata continuerà sine die. E il Paese continuerà a rimanere impantanato a tempo indeterminato, cioè sine die. Intanto la menata continua la sua inutile corsa, con buona pace dei cittadini.