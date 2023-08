Standing ovation per Sergio Mattarella al suo ingresso nell’Auditorium isibank alla Fiera di Rimini per il Meeting di Comunione e Liberazione. Il popolo di Cl – tutti in piedi al suo arrivo – ha accolto il presidente della Repubblica con un applauso ininterrotto per tre minuti. Mattarella, a cui è affidato uno degli ultimi incontri della kermesse di fine estate a Rimini, si è fermato a salutare tutte le autorità in prima fila e poi ha ringraziato i presenti con un gesto della mano.