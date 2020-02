Meeting the future, il ministro Manfredi: Il digitale ci aiuta ad abbattere i gap anche sociali 

“La transizione digitale ci aiuta ad abbattere i gap anche sociali. È una occasione per dare opportunità a tutti. Penso a una grande alleanza di tutte le forze positive della società e a Napoli e in Campania ne abbiamo tante. Penso a un campus nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio 4.0. Dobbiamo puntare a un modello di investimento in ricerca integrato, che metta insieme le risorse regionali nazionali e europee e capace intercettare anche le politiche della formazione”. A dirlo in teleconferenza durante il summit sulla transizione digitale a Napoli Meeting the future, il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi.