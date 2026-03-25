Mef: balzo energia alza incertezza e rischi al ribasso sulla crescita

Roma, 25 mar. (askanews) – “Il recente forte rialzo dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche, riconducibile alla crisi in Medio Oriente, accresce l’incertezza sulle prospettive di crescita, con rischi al ribasso più pronunciati nell’eventualità di una continuazione e aggravamento del conflitto”. Lo afferma il ministero dell’Economia nell’ultimo documento sul programma di emissione dei titoli di Stato per il secondo trimestre del 2026.
“Le previsioni macroeconomiche del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) dei primi di ottobre saranno aggiornate nel Documento di Finanza Pubblica, che sarà pubblicato in aprile – si legge – incorporando l’impatto degli shock più recenti”.