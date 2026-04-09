Mef candida Mariani Ad Leonardo, conferma Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel)

Milano, 9 apr. (askanews) – Nuovi vertici per Leonardo, con Francesco Macrì presidente e Lorenzo Mariani (numero uno di Mbda Italia) amministratore delegato al posto di Roberto Cingolani. Vertici rinnovati anche per Enav: Sandro Pappalardo da Ita Airways approda alla presidenza e Igor De Biasio (attuale presidente di Terna) sarà il nuovo amministratore delegato. All’Eni conferma per l’amministratore delegato Claudio Descalzi, mentre alla presidenza arriva Giuseppina Di Foggia (attuale AD di Terna). Confermati i vertici di Enel (Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni). Sono le scelte del ministero dell’Economia e delle Finanze, che di concerto con il ministero di Imprese e Made in Italy ha depositato le liste per il rinnovo dei Cda in vista delle assemblee societarie.

All’appello manca ancora Terna, i cui vertici a questo punto sono da ridefinire: l’assemblea è fissata per il 12 maggio e il cui termine per il deposito delle liste è fissato per il 17 aprile.

Nel dettaglio, la lista del Mef per il cda di Enel è così composta: Paolo Scaroni (presidente), Flavio Cattaneo (AD), Alessandro Monteduro, Johanna Arbib Perugia, Federica Seganti e Tiziana de Luca. Per Eni i nominativi sono: Giuseppina Di Foggia (presidente), Claudio Descalzi (AD), Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello.

Per Leonardo la lista è formata da: Francesco Macrì (presidente), Lorenzo Mariani (AD), Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara, Francesco Soro. Per Enav: Sandro Pappalardo (presidente), Igor de Biasio (AD), Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara.