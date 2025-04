Meg LeFauve, sceneggiatrice: “Inside Out” fa sentire le persone “viste”

La scrittrice a Milano per parlare agli studenti della Cattolica

Milano, 29 apr. (askanews) – Meg LeFauve, sceneggiatrice di “Inside Out” 1 e 2, da Milano racconta cosa c’è dietro il successo di un film che ha spiegato il mondo delle emozioni a bambini e adulti.”L’intero team della Pixar si è esposto e ha scavato a fondo in qualcosa che ritenevano molto vero e autentico per loro e che chiaramente raggiunge le persone e le fa sentire ‘viste’: improvvisamente hanno un linguaggio per parlare di quello che accade dentro di loro, divertendosi allo stesso tempo”, ha detto ad askanews.”‘Inside Out’ 1 e 2 sono stati per me un viaggio di oltre 10 anni, mi ha cambiato. È cambiato ciò che sono e il modo in cui vedo il mondo – ha aggiunto – il cambiamento più grande è stato accettare la mia ansia, che è parte di me, che sta cercando di aiutarmi e fa grandi cose per me se glielo permetto”.L’autrice è a Milano per una open lecture all’Università Cattolica, parte del programma del Master in International Screenwriting and Production (MISP) e della Laurea Magistrale “The Art and Industry of Narration, entrambi diretti dal Prof. Armando Fumagalli.”Avere personaggi di questo tipo è molto importante per almeno due motivi: il primo è che dei film come ‘Inside out’ e altri del genere richiedono un enorme lavoro e noi vogliamo trasmettere questo, che fare un bel film richiede tantissimo lavoro, il secondo aspetto è che questi personaggi sono molto ‘ispirational’, cioè anche con il loro atteggiamento vitale con le esperienze della loro vita, danno anche una grande luce e incoraggiano molto i ragazzi a lanciarsi a cercare di fare il meglio”.L’animazione nel cinema sarà protagonista il 9 maggio dell’Animation day, giornata con produttori del settore che parleranno agli studenti.