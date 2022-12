Megalizzi, una serie podcast su Unica Radio ricorda lo studente morto nell’attentato di Strasburgo

Unica Radio, la radio degli studenti universitari di Cagliari, inaugura l’8 dicembre prossimo la serie podcast ‘Antonio Megalizzi e il sogno d’Europa’, dedicata allo studente delle radio universitarie italiane rimasto gravemente ferito nell’attentato dell’11 dicembre 2018 a Strasburgo e poi morto in ospedale il 14 dicembre successivo. Il podcast, su Spotify e Google Podcast fino al prossimo 13 dicembre, anticipa l’anniversario della morte di Megalizzi, che partecipava al progetto Europhonica promosso dall’Associazione Raduni, per raccontare l’Europa. Le sei puntate di sette minuti ciascuna, curate da Eleonora Montis, ripercorrono la vita di Antonio, il suo lavoro nelle radio e per l’Unione Europea, la strage fino alla nascita della Fondazione che porta il suo nome. Sara’ anche raccontato il progetto ‘Ambasciatori’ di cui la Fondazione Antonio Megalizzi si occupa. La Fondazione ha contribuito alla realizzazione del podcast, sostenuto anche dalla Fondazione di Sardegna.