Meglio definirli al plurale, cioè dazi o sanguisughe di stato

È grande il parlare che si sta facendo sui dazi in quest’inizio d’ estate. Potrebbero addirittura indurre a credere chi è meno coinvolto dagli argomenti economici che sono i tutori a tutto campo della Scienza delle Finanze, di trovarsi di fronte a armi molto pericolose di cui dispongono i governi. Si potrebbe intravedere in essi, con molta benevolenza, una forma di prelievo sulla compravendita di beni voluttuari. È credibile che al momento quelle forme di drenaggio di valore vadano esaminate principalmente per la loro valenza nei rapporti politici e commerciali tra due o più paesi. Quindi nessun collegamento tra dazi e la dazio latina. Essa fu fraintesa e strapazzata orribilmente in “dazione” a opera di tristi personaggi al tempo della vicenda “mani pulite”. Gli stessi che sono stati risucchiati subito dal grande mare dell’oblio, quando non condannati per reati ben più gravi. Gli stessi che furono di aiuto per la costruzione di un castello di carte instabile fin dall’inizio dell”opera. Da lì ebbe inizio per il Paese il passaggio alla seconda repubblica. L’Erario dovrebbe invece trovare da quanto appena espresso una ragione per prendere con il giusto rigore misure di contenimento.

Le stesse dovrebbero essere di forza tale, adatte a limitare i danni per i mancati introiti nelle sue casse. Tanto per arginare particolari comportamenti dei contribuenti che non rientrano nei limiti stabiliti a monte dei loro rapporti con il Fisco. La premessa era e è che i dazi rappresentano una forma impropria di tassazione del reddito nella fase di formazione, senza alcuna ratio che conforti il suo valore percentuale. Rientrano, tentando di voler rimanere sobri, qualcosa a mezza strada tra le imposte e le tasse previste regolarmente dal Fisco del paese in cui vengono adottate. Quelle che Trump ha deciso di far funzionare

ad libitum verso tutti i paesi che esportano negli Usa sono esclusivamente di tipo punitivo. Più specificamente, alcuni prodotti di importazione che attualmente sono venduti al prezzo X, da un certo momento in poi passerebbero al prezzo Y perché così deciso dalla scialba imitazione da parte del Biondo di Washington di quel mercante che, per pudore, gli organizzatori dei mercati generali tengono lontani dalle piazzole più visibili dell”,edificio

C’è ancora un appiglio, seppure minimo, che lascia spazio alla speranza, che a Napoli suona: “magari passasse un angelo e dicesse Amen…!”. Con il caldo che fa, difficilmente quella creatura divina lascerà la sua postazione tra le nuvole! Più semplicemente finirà per non intervenire del tutto.