Melania Trump difende aborto: “Nessun compromesso su diritti donne”

(Adnkronos) –

Melania Trump si schiera pubblicamente in difesa del diritto all’aborto? Sembra di sì, a giudicare In un video pubblicato su X dalla moglie di Donald Trump. L’ex first lady prende posizione su un tema dirimente nella campagna elettorale in vista del voto del 5 novembre per la Casa Bianca. “La libertà individuale è un principio fondamentale che io difendo – scrivel’ex first lady che sta promuovendo la sua autobiografia ‘Melania’ – senza dubbio non c’è spazio per compromessi quando si tratta di questo diritto essenziale che ogni donna possiede dalla nascita. Libertà individuale. Che cosa significa veramente il mio corpo, la mia scelta?”.

Interpellata per un commento da Nbcnews, una portavoce della campagna di Kamala Harris ha replicato: “purtroppo per le donne di tutta l’America, il marito della signora Trump è in profondo disaccordo con lei e è la ragione per cui oltre una donna americana su tre vive sotto il divieto di aborto di Trump che minaccia le loro salute, libertà e vite”.

Secondo le anticipazioni del Guardian, l’ex first lady nel suo libro difende i diritti riproduttivi delle donne, che sono sotto attacco in decine di stati americani guidati dai repubblicani dopo che la maggioranza conservatrice della Corte Suprema, determinata dai tre giudici nominati da Trump, ha abolito il diritto costituzionale all’aborto.