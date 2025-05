Melanoma: controlli gratuiti a Napoli il 23 maggio nella Chiesa di Santa Maria Egiziaca

Il melanoma colpisce ogni anno 1500 persone in Campania e si stima ne uccida circa 150. E’ il tumore alla pelle più aggressivo, ma se diagnosticato in tempo è curabile nella stragrande maggioranza dei casi. Per questo è necessario identificarlo precocemente tramite il controllo regolare dei nei. A promuovere l’importanza di un “tagliando” annuale della pelle sono la Fondazione Melanoma, presieduta dall’oncologo Paolo Ascierto dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, e i club Rotary Napoli Castel dell’Ovo, Napoli Est e Napoli Ovest, insieme con l’AVIS di Casalnuovo. Il prossimo venerdì 23 maggio, dalle 15 alle 18, nella Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Pizzofalcone (via Egiziaca a Pizzofalcone, 30), sarà infatti possibile sottoporsi gratuitamente a un controllo della pelle e ricevere consulenze dagli specialisti. “Abbiamo deciso di organizzare questa giornata dedicata alla prevenzione dermatologica nel corso del mese dedicato al melanoma – spiega Nicola Scarpato, presidente del Rotary Castel dell’Ovo – All’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, si associano i Rotary Club Napoli Ovest e Napoli Est nonché l’Avis Casalnuovo. L’iniziativa si inserisce in uno dei sette ambiti di intervento del Rotary, e nello specifico ‘combattere le malattie'”. Il melanoma è uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia attualmente il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. Negli ultimi 20 anni la sua incidenza in Italia è aumentata drammaticamente passando dai 6.000 casi nel 2004 agli 11.000 nel 2014, fino ad arrivare ai possibili 17.000 nel 2024. – Ma il melanoma diventa curabile in oltre il 90% dei casi se individuato precocemente. Per questo è fondamentale, oltre a proteggersi dal sole, sottoporsi regolarmente a controlli dermatologici. La prevenzione resta la nostra arma più efficace: semplice, accessibile e in grado di salvare la vita. Nel corso del mese dedicato alla salute il Rotary Club NapoliCastel dell’Ovo e la Fondazione Melanoma organizzano una giornata dedicata alla prevenzione dermatologica.