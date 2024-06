Mele Pizza & Grill, in tavola i colori e i sapori della Costiera amalfitana

Ispirato all’ antica tradizione culinaria di Positano, “perla” della Costa d’Amalfi, “Mele Pizza & Grill” di “Mele Mandara Group” by Raffaele Mandara, a neanche un mese dalla riapertura della bella stagione, segna un flusso turistico proveniente da ogni parte del mondo molto significativo; ciò grazie ad una cucina che si basa su basa su elementi di prima qualità secondo i canoni della sostenibilità e dell’impatto ambientale che prediligono prodotti naturali di stagione nella confezione dei piatti da proporre ai propri clienti. Con l’attenta supervisione del dominus Raffaele Mandara , lo chef Luigi Scarico coadiuvato dalla signora Rosa Mandara, prestano puntuale attenzione alla preparazione di ogni pietanza, talvolta “colorandola” con un pizzico di nouvelle cousine. Non a caso, il menu proposto quest’ anno, è decisamente “classico”, partendo dalla pizza a legno come “piatto” tipico della Campania nel mondo, ma è da rilevare anche la presenza di qualche variante che riscuote particolare successo negli ospiti internazionali, soprattutto in quelli di origine asiatica che stanno sempre di più affollando la Costa d’Amalfi; pertanto, accanto alla classica zuppa o impepata di cozze come entree, è possibile assaporare il polpo alla griglia su crema di patate allo zenzero, colatura di provola e pomodorini confit, o anche una gustosa insalata di mare appena scottata. Stesso discorso per i primi piatti, che vanno dal tradizionale spaghetto alle vongole, ai ravioli capresi realizzati artigianalmente con stracciata di bufala, alle linguine al limone acciughe e colatura di provola. Per i secondi piatti , si può scegliere tra una selezione di carni pregiate e piatti di pesce come il tonno scottato con salsa Ponzu e puntarelle ed il classico trancio di pesce accompagnato da misticanza con olive e capperi. Dulcis in fundo, il dessert che varia dai classici tiramisù e delizia al limone alla panna cotta con cioccolato, fragola o pesca. Particolarmente gradevole l’atmosfera della location, immersa in una macchia mediterranea con gli arredi dai colori vivaci del rosso e del blu intenso come anche l’hospitality di tutto il personale di sala sempre pronto a soddisfare le istanze della clientela più esigente.