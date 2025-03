Melillo: Napoli, in vista patti di amicizia in Argentina

Il Patto di Amicizia e Collaborazione, “fortemente voluto da Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci (Associazione dei Comuni Italiani) con la Città di Durazzo – si legge in una nota el professore Leone Melillo, presidente dell’associazione internazionale Philosophy of Human Rights – sta ispirando nuove possibilità, anche in Argentina… L’accordo dovrà rafforzare i profondi legami già esistenti tra territori e comunità, che esprimono sentimenti di vicinanza, di amicizia e di solidarietà” e “favorire attività di studio, per sensibilizzare ed informare sulle ricchezze dei territori”, ma anche “l’organizzazione di eventi e manifestazioni al fine di veicolare la conoscenza dei reciproci territori e di promuovere il turismo”. Assume particolare rilievo, continua la nota, la “collaborazione accademica su temi di interesse comune, finalizzata sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca congiunti, da realizzarsi tramite la mobilità di studenti e professori”. Senza trascurare, ovviamente, la “promozione di programmi e progetti di collaborazione nell’area dello sviluppo urbano, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’ambiente, in particolare quanto al mare e all’ambiente marino”.