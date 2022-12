Meloni “10 anni di Fratelli d’Italia scommessa vinta”

“10 anni di Fratelli d’Italia sono una scommessa vinta”. Lo dice il premier Giorgia Meloni in occasione

del decennale di Fdi a Roma. “Come voi sapete benissimo – aggiunge – quando noi abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e nessuno prendeva in

considerazione che un giorno avrebbe guidato questa nazione”.

xl3/mgg/red