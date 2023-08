Meloni a Caivano “In Italia non possono esistere zone franche”

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Penso che una politica coraggiosa e uno Stato serio debbano mettere la faccia sulle cose che sembrano difficili da risolvere. Non siamo qui a limitarci alla pur doverosa condanna di certi fatti e alla solidarietà alle vittime. Siamo qui per agire e per metterci la faccia. In Italia non possono esistere zone franche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del punto stampa dopo la sua visita al Parco Verde di Caivano.

