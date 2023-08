Meloni a Caivano “Non possono esistere zone franche”

CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Qui si è consumato un fallimento da parte dello Stato e delle istituzioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa all’istituto scolastico “Francesco Morano”, durante la visita odierna al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli.

“Questo territorio sarà bonificato, e vedrete presto i frutti di questa visita”, ha aggiunto Meloni, ribadendo “la fermezza contro la criminalità e la droga”.

“Penso che una politica coraggiosa e uno Stato serio debbano mettere la faccia sulle cose che sembrano difficili da risolvere. Non siamo qui a limitarci alla pur doverosa condanna di certi fatti e alla solidarietà alle vittime – ha detto il premier -. Siamo qui per agire e per metterci la faccia. In Italia non possono esistere zone franche”.

“La ragione per cui oggi sono qui è per dire che vogliamo dare risposte a questo territorio da oggi, a partire dal centro sportivo Delphinia. Il nostro obiettivo è aprire questo centro sportivo entro la primavera, e sarà gestito dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato. L’intervento costerà circa 10 milioni di euro”, ha annunciato Meloni.

“Nelle scuole di Caivano arriveranno fino a 20 docenti in più – ha proseguito il premier -. Il ministro Sangiuliano ha messo disposizione 12 milioni in tre anni per creare un centro polifunzionale”.

– foto screenshot da video Presidenza del Consiglio –

(ITALPRESS).