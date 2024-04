Meloni a Conferenza FdI di Pescara: Su Green deal strada imboccata dall’Europa era sbagliata

“Su Green deal strada imboccata da Europa era sbagliata”. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, chiudendo la Conferenza programmatica di FdI a Pescara. “Elettrico parte di soluzione, sostenere contrario è idiozia suicida”, ha aggiunto. Su altri temi ha sottolineato: “L’Italia è tornata protagonista in Europa, nel Mediterraneo, dopo anni di servilismo della sinistra e cerchiobottismo dei Cinquestelle”. “L’Italia è tornata nel Mediterraneo, nel Mediterraneo allargato, ambito incredibilmente dimenticato per tanto tempo – ha rilanciato -. L’Italia è tornata in Africa ed è stata capace di fare da apripista per l’approccio non più predatorio o caritatevole, a cui oggi tutti guardano con interesse, grazie a noi”.