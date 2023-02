”Sono onorata. Credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. E’ sempre diverso con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”. Così il premier Giorgia Meloni, accolta, dopo il viaggio in treno nella notte, da una delegazione Ucraina all’arrivo alla stazione di Kiev con un mazzo di rose e tulipani.