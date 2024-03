Meloni a militari italiani:mondo è in fiamme,fare tutto per domare incendio

Roma, 28 mar. (askanews) – “Sono giorni difficili in Medio Oriente, in Europa, a livello mondiale: molte aree del pianeta di colpo si sono incendiate e quando c’è un incendio il rischio è che le fiamme volino da un albero all’altro e che non si riesca a domare l’incendio. Bisogna fare tutto il possibile per evitare quel rischio. Voi siete la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l’incendio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando ai militari italiani in Libano.