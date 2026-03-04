Meloni a Nola per l’addio a Domenico. L’appello del vescovo: No al giustizialismo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nel Duomo di Nola poco prima dell’inizio dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Ad accoglierla, all’ingresso della cattedrale, il prefetto di Napoli Michele di Bari.

Entrata in chiesa, la premier ha salutato i genitori del bambino, stringendo in un lungo abbraccio la madre Patrizia, poi ha preso posto in prima fila accanto alle autorità. Seduto vicino a lei il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Nello stesso banco il prefetto di Bari, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi. In chiesa anche il sindaco di Nola Andrea Ruggiero.

A presiedere la celebrazione è stato il vescovo di Nola Francesco Marino. Sull’altare anche l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, che nei giorni scorsi era stato accanto alla famiglia e aveva impartito l’estrema unzione al bambino.

Domenico figlio di tutti noi

L’omelia del vescovo è stata un richiamo netto a non trasformare il dolore in rabbia. “In questa chiesa cattedrale, casa comune, diocesi, sentiamo realmente nostro il vostro immane dolore. Il vostro bambino Domenico è diventato figlio di tutti noi e se è vero che i figli sono ‘piezz e cor’, quello di ciascuno di noi si è spezzato nel dolore di questa insensata tragedia”, ha detto Marino in apertura.

Poi il passaggio più forte: “Ci chiediamo ‘perché?’, vorremmo dei responsabili con cui prendercela, vorremmo che chi ha sbagliato soffrisse come ha sofferto Domenico. Ma proprio mentre ci assalgono questi desideri cattivi finiamo per sentirci ancora più male”.

Il vescovo ha messo in guardia dalla tentazione della vendetta: “La sofferenza non si cura mai con il risentimento, il male non si vince con altro male, il lutto non si può elaborare con il desiderio di vendetta. La caccia ai colpevoli, per un momento appaga, ma non può mai ripagare una perdita così grande”.

Distinguendo tra giustizia e giustizialismo, Marino ha aggiunto che una cosa è “riconoscere giustamente le responsabilità penali, che chi di dovere dovrà esaminare e sanzionare”, altra è pensare che “la giustizia dei Tribunali o, ancor peggio, il giustizialismo privato” possa lenire un dolore che, ha detto, “nessuno, se non il Signore Gesù, può consolare con il balsamo dello Spirito d’amore”.

Il richiamo alla donazione degli organi e alla fiducia nella medicina

Nel corso dell’omelia, il vescovo ha toccato anche il tema della donazione degli organi, ricordando la scelta dei genitori del piccolo. “Domenico ci parla ancora, incoraggiandoci sul delicato tema della donazione degli organi. La sua storia racconta la generosità di genitori che hanno donato un cuore e di altri che ne hanno sperato da tempo la compatibilità”.

Un appello chiaro: “Incoraggiamo la donazione degli organi come gesto di grande amore e generosità. Continuiamo a credere nella buona medicina, nella formazione scientifica ed etica e non permettiamo agli errori umani, che pur ci sono stati, di spezzare quell’alleanza fiduciaria tra medico e paziente”.

Marino ha parlato di eccellenze sanitarie, ricordando che gli ospedali “sono occasione di salvezza per tantissimi ammalati”.

L’abbraccio con la direttrice del Monaldi

Tra i presenti anche l’avvocata Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi di Napoli dove Domenico era stato sottoposto al trapianto di un cuore congelato a causa di un errore e dove è morto dopo due mesi.

Tra Iervolino e la madre del bambino c’è stato un lungo abbraccio. “Nessuno lo dimenticherà”, ha detto la direttrice. Patrizia ha risposto con parole che segnano una linea precisa: “Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato, non tutti i medici del Monaldi”.

L’inchiesta e l’esposto all’Ordine dei medici

Sul fronte giudiziario l’indagine prosegue. Sono sette le persone indagate per la vicenda. L’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha annunciato la presentazione di un esposto all’Ordine dei medici nei confronti di due dei sette indagati, il dottor Oppido e la dottoressa Farina, per la mancata comunicazione dell’esito negativo del trapianto ai genitori.

“Abbiamo inoltrato un esposto solo per loro, non per tutti gli indagati. Ci aspettiamo che i consigli dell’Ordine e anche il Consiglio nazionale con il presidente Anelli prendano posizione”, ha dichiarato Petruzzi.

Secondo il legale, al di là di quello che sarà l’esito del processo, il fatto che non sia stata data comunicazione ai genitori “credo sia un fatto abbastanza certo ad oggi e che vada sanzionato disciplinarmente”.

Nel Duomo gremito di Nola il dolore resta il protagonista assoluto. Le parole del vescovo invitano alla misura, la politica si stringe attorno alla famiglia, la giustizia fa il suo corso. In mezzo, una comunità che saluta un bambino diventato, come è stato detto dall’altare, “figlio di tutti noi”.