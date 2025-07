Meloni a “Time”: dobbiamo difendere nostra cultura e identità

Roma, 24 lug. (askanews) – “Prima di tutto, dobbiamo difendere ciò che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un colloquio con ‘Time’, che le dedica un lungo articolo con l’immagine di copertina e il titolo: “Dove Giorgia Meloni sta guidando l’Europa”.

“Sei una persona onesta”, esordisce parlando con l’intervistatore: “C’è qualcosa del fascismo che la mia esperienza ti ricorda, di quello che faccio al governo?” La premier si oppone a quello che definisce un globalismo “omogeneizzante”, ma è sostenitrice dell’integrazione europea. È la prima donna leader in Italia e afferma di aver dovuto “affrontare stereotipi ridicoli” nella sua carriera, ma respinge i tentativi del governo di porvi rimedio o di correggere altre forme di discriminazione, che definisce “quote”.

“Siamo gli eredi del partito di destra”, afferma il principale consigliere politico di Meloni, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Ma il ramo da lei fondato, Fratelli d’Italia, è, dice Fazzolari, “diventato il partito che raggruppa le persone di destra, persone che sono patrioti del nostro Paese, persone moderate, indipendentemente dal loro precedente background politico”.

La presidente del Consiglio dichiara la sua intenzione di “ricostruire la nostra identità, ricostruire l’orgoglio, l’orgoglio di essere ciò che siamo… a qualunque costo”. Meloni ha difeso con forza Zelensky e la necessità di sostenere l’Ucraina fino alla fine. Anche con Trump che ha ascoltato e risposto, ma senza che lo scambio diventasse polemico, dice Meloni. “Lui è un combattente, e io sono una combattente”, afferma.

Meloni afferma che i suoi critici hanno invocato il suo background di estrema destra come arma contro qualsiasi politica adotti. “Mi hanno accusato di ogni cosa possibile, dalla guerra in Ucraina alle persone che muoiono nel Mediterraneo. Semplicemente perché non hanno argomenti”, dice. Ma gli attacchi la infastidiscono, e ci torna sopra mentre passeggia per Palazzo Chigi. “Non sono razzista”, dice. “Non sono omofoba. Non sono tutto quello che hanno detto”. Alla domanda su quale tipo di nazionalismo sostenga, Meloni risponde che il suo è “principalmente un modo per difenderci da una globalizzazione che non ha funzionato”.