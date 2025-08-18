Meloni a Washington: Italia a fianco Kiev, non ci sono soluzioni facili

“Chiamati per nostro contributo proposte diplomazia”

Washington, 18 ago. (askanews) – “L’Italia c’è come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo. Noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti Trump”, ha detto la premier Giorgia Meloni a Washington per il Vertice Trump-Zelensky con i Leader Ue, ma “non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace.”Siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia e siamo contenti che sulle garanzie di sicurezza si parta da una proposta che è stata italiana, che è quella di costruire garanzie di sicurezza efficaci ispirate all’articolo 5 del trattato di Washington. Su questo bisogna costruire, bisogna lavorare, il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante”, ha aggiunto.