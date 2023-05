Meloni a Zelensky: Il nostro sostegno a 360° all’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e oltre

Abbiamo ribadito al presidente Zelensky il nostro sostegno a 360 gradi verso l’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e oltre… La nostra Nazione continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale. Continueremo ad assicurare la nostra convinta adesione all’applicazione rigorosa delle sanzioni, così come assicuriamo il nostro sostegno alla pace purché sia una pace giusta. Non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa assomigliare a una invasione… Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all’Ucraina”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine della colazione di lavoro a palazzo Chigi con il presidente ucraino.