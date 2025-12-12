Meloni: Abu Mazen ad Atreju fa giustizia delle falsità sul mio governo

Roma, 12 dic. (askanews) – La presenza di Abu Mazen sul palco di Atreju “fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano in questi due anni. Quindi vi prego di aiutarmi a far sentire tutto il benvenuto della paltea di Atreju al presidente dell’Anp”. Con queste parole la premier Giorgia Meloni ha invitato Abu Mazen sul palco della festa di Atreju dove il presidente della Palestina svolgerà un intervento.

“Sono molto contenta del fatto che sia stasera qui ad Atreju, la sua presenza dimostra quanto l’Italia sia stata centrale e protagonista pur nella difficile crisi mediorientale, quanto possa ancora essere centrale e protagonista nel difficile percorso verso la pace, la stabilizzazione, la costruzione della prospettiva dei due stati”, ha aggiunto.

“Ci ho tenuto molto a venire qui su questo palco”, ha detto Meloni. Quella di Abu Mazen “è una partecipazione alla quale tengo particolarmente perché la questione della quale ci occupiamo ora è stata ovviamente una delle questioni sulle quali abbiamo lavorato di più negli ultimi anni, soprattutto come governo italiano: la questione mediorientale. Sapete quanta energia, sapete quante difficoltà, sapete quanto lavoro, sapete quanto dibattito, quanta sofferenza c’è stata intorno alla crisi in Medio Oriente”.