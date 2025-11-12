Meloni ad Anci: troverete nel governo sempre interlocutore attento

Roma, 12 nov. (askanews) – “L’Anci troverà sempre nel governo un interlocutore attento nel merito dei problemi” in quanto ha il “ruolo di cinghia di tramissione delle istanze sindaci, un dialogo costante che ha permesso di raccogliere sfide e risultati a partire dalla legge di bilancio 2026 che per la prima volta non prevede nuovi tagli ai Comuni”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio inviato all’assemblea dell’Anci.

La premier ha rivolto un “saluto particolare al presidente della Repubblica che assiste alla cerimonia e che con la sua presenza ribadisce l’assoluta centralità dei comuni nella Repubblica che vive e cresce nelle istanze quotidiane dei cittadini. Voi sindaci siete in prima fila nell’impegno politico, il vostro è uno dei mestieri più difficili, quello di caricarvi sulle spalle la cura delle persone e delle comunità, e se fatto come si deve il vostro lavoro non conosce soste o ferie e di tutto questo i cittadini vi sono profondamente grati. Ringrazio in particolare i giovani sindaci simboli di una democrazia viva e del fatto che c’è una generazione in questo tempo disilluso che decide di mettersi al servizio del bene comune”.