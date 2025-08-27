Meloni al Meeting di Rimini: L’Italia non è più la cenerentola d’Europa. Attuazione del Pnrr, noi primi in Ue

“In questi quasi 3 anni abbiamo portato mattoni nuovi nella postura internazionale dell’Italia: sapete quante energie ho speso in quella che considero una missione, ossia fare in modo che l’Italia si riappropri del posto che occupa nel mondo, forte, schietta, leale, in una parola, autorevole”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Meeting di Rimini. “Sono fiera – ha proseguito – che oggi l’Italia venga vista così al livello internazionale, non più la malata d’Europa ma un esempio di stabilità, che gli investitori internazionali ci considerino una Nazione sicura, tanto che ormai i tassi d’interesse che paghiamo sul nostro debito sono in linea con quelli che si pagano in una Nazione come la Francia, che le istituzioni comunitarie certifichino che l’Italia è la prima in Europa per l’attuazione del Pnrr”.