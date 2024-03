Meloni: alla Provincia di Bolzano fondi coesione per oltre 82 milioni

“Investimenti totali per 100 milioni”

Roma, 12 mar. (askanews) – “Con questo accordo assegniamo oltre 82 milioni, di cui 11 già assegnati come anticipo nel 2021. Se aggiungiamo le risorse che arrivano da altre fonti di finanziamento si raggiunge un volume di investimento di 100 milioni. Sono risorse importanti, anche perchè siamo sicuri che arriveranno tutte a terra nei tempi previsti”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bolzano per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano.”Abbiamo condiviso con la Provincia autonoma la volontà di concentrare tutte le risorse su una priorità – rafforzare le infrastrutture della viabilità – con 5 grandi progetti”, ha aggiunto.