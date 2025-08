Meloni allarga Zes nelle Marche e inaugura cantiere della Pedemontana

Ad Ancona evento Governo con Acquaroli, che si ricandida a regionali

Roma, 4 ago. (askanews) – In occasione della visita ad Ancona, dove sono stati presentati gli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche, Regione che andrà al voto il 28 e 29 settembre e che vede candidato il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli (FDI), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia l’allargamento della Zona Economica speciale (Zes) anche a Marche e Umbria, una misura finora riservata alle regioni del Mezzogiorno.”È la questione del deficit infrastrutturale perché questa Regione – ha detto la premier – vive un paradosso incredibile, cioé quello di trovarsi al centro del nostro stivale, al centro dell’Italia e di essere una regione allo stesso tempo difficilmente raggiungibile”.Il Governo promette una spinta alle infrastrutture della Regione, ricordando di essersi messo al lavoro “fin da subito su opere come la Pedemontana delle Marche, un sogno che diventa realtà”, ha detto Meloni, che è andata assieme ad Acquaroli a Cessapalombo a inaugurare l’avvio del tratto Sud dell’opera.