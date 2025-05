Meloni: Asia centrale sempre più rilevante, sono molto soddisfatta

Astana, 30 mag. (askanews) – “Sono molto soddisfatta da questa mia prima visita in Asia Centrale”, una “regione che sta assumendo sempre maggiore rilevanza. È una regione leader per molte cose: quarta per riserve naturali di gas, prima per bacini idrici del mondo, tra le prime per materie prime critiche, una popolazione molto giovane, un crocevia della storia e un ponte tra Oriente e Occidente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti ad Astana al termine del Vertice Ue-Asia centrale, presenti i leader di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

“Sono nazioni – ha aggiunto – con le quali è anche molto utile dialogare delle materie internazionali perché hanno chiaramente una posizione geostrategica particolarmente rilevante e quindi credo che questo segnale dato dall’Italia sia molto importante e vedo anche che è stato accolto straordinariamente bene. Chiaramente è l’inizio di un nuovo livello nelle nostre relazioni”.

Con il Kazakhstan, ha ricordato, “abbiamo firmato intese per un valore che arriva quasi ai 5 miliardi di euro, con l’Uzbekistan anche abbiamo firmato molte intese, con un volume d’affari di circa 3 miliardi di euro, sono molte le materie sulle quali lavoriamo insieme. Vanno dall’energia alla gestione delle acque, passando per le infrastrutture, le materie ambientali, fino alla cultura, la mobilità, la migrazione legale. C’è davvero un ventaglio infinito di iniziative che stiamo portando avanti, che porteremo avanti insieme e che abbiamo preso l’impegno di promuovere ancora di più”.