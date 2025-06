Meloni atterrata in Olanda per partecipare al vertice Nato

Stasera la cena all’Aia con i reali al palazzo Huis ten Bosch

L’Aia, 24 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all’aeroporto di Amsterdam, accolta dal rappresentante permanente presso il Consiglio Atlantico, Marco Peronaci, e dall’ambasciatore presso il Regno dei Paesi Bassi, Augusto Massari, per partecipare al vertice Nato in programma alWorld Forum dell’Aia.La premier si sposterà al Palazzo Huis ten Bosch, per prendere parte alla cena offerta dal re e dalla regina del Regno dei Paesi Bassi insieme ai capi di Stato e di governo della Nato.