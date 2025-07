Meloni: avanti su centri Albania, riflettere su poteri Stato

“Italia pioniera ma ci diamo la zappa sui piedi”

Roma, 4 lug. (askanews) – Sui centri in Albania il governo “va avanti nonostante gli evidenti tentativi di impedire a tutti i costi che l’iniziativa possa avere successo. Deve farci riflettere sul ruolo della politica e di altri poteri dello Stato. Sono determinata, è un’idea di successo e ci sono molti altri Paesi in Europa che cercano di fare la stessa cosa. Dispiace che un’Italia pioniera cerchi di darsi la zappa sui piedi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa.