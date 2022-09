Meloni “Coalizione unita, Italia pronta per premier donna”

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è pronta per un premier donna? “Assolutamente sì, ormai in Europa sono quasi più degli uomini, è normale. Se avverrà, spero che sia un modo per rompere il tetto di cristallo e aiutare le donne a crederci un pò di più”.

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a “Pomeriggio Cinque” su Canale 5. A proposito della tenuta della coalizione di centrodestra, spiega: “Questa campagna elettorale ha dimostrato la nostra unità, domani la chiuderemo insieme a Piazza del Popolo a Roma, per ribadire questo concetto”.

Insieme a Lega e Forza Italia “governiamo 15 Regioni e moltissimi Comuni e sono coalizioni che sono durate”. Sul tema fiscale, Meloni osserva che “anche per ragioni di bilancio, partiremmo da una flat tax al 15% sul reddito incrementale, cioè su tutto quello che si dichiara in più rispetto all’anno precedente. Questo fa emergere il sommerso, perchè spinge a dichiarare di più”, spiega. “La ricchezza si sta concentrando verso l’alto: per distribuire la ricchezza, bisogna favorire l’occupazione e il lavoro. Per questo Fratelli d’Italia propone incentivi alle imprese: più assumono e meno tasse pagano”, continua.

Sul reddito di cittadinanza, dice: “Non faccio la guerra ai poveri, ma alla povertà: voglio sperare le questioni. Lo Stato deve assistere chi non è in condizione di lavorare con uno strumento anche migliore, ma per chi è in condizione di lavorare, la sfida è dargli la dignità di un posto di lavoro, anche investendo sulla formazione, attraverso i fondi europei. Ci sono un sacco di posti di lavoro per i quali non si trova manodopera”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-