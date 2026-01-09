Meloni: con Mattarella rapporti ottimi, quando va difesa Italia c’è

Roma, 9 gen. (askanews) – Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “i rapporti sono ottimi, devo dire la verità. Leggo spesso le ricostruzioni di nervosismo, di scontri. Non siamo sempre d’accordo ovviamente, lo ha dichiarato anche lui quando disse che firma cose sulle quali non è d’accordo. Ma c’è una cosa che per me fa totalmente la differenza: Mattarella, quando si tratta di difendere l’interesse italiano, c’è. Questo per me vale tutto perché poter contare su un capo dello Stato che, soprattutto nel rapporto con l’estero, nelle grandi questioni che affrontiamo, aiuta a rafforzare il ruolo dell’Italia e a difendere l’interesse nazionale, fa la differenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

“Sulle questioni interne, immagino che le sue posizioni personali non siano sempre le nostre però entrambi sappiamo qual è il nostro ruolo e entrambi collaboriamo in maniera ottima: vedo un racconto spesso sulla stampa molto diverso dalla realtà che vivo e quindi non vorrei ci fosse il tentativo di costruire uno scontro con il Quirinale per interessi diversi, guardando alla riforma del premierato per poter dire che la Meloni vuole mettere le mani sul sul Quirinale. Vi ricordo che non c’entra perché con la riforma i poteri rimangono gli stessi”.

“Questa costruzione porta a dover per forza raccontare che ci sono problemi, anche quando problemi non ci sono poi, quando non siamo d’accordo ovviamente ne parliamo. Cerchiamo sempre delle soluzioni e le abbiamo sempre trovate”, ha concluso.