Meloni con Merz, Macron e Zelensky a summit Tirana. Focus su Ucraina

Tirana, 15 mag. (askanews) – Venerdì Tirana ospita la sesta riunione della Comunità politica europea, piattaforma che vede riuniti nella capitale dell’Albania i leader europei per confrontarsi sul tema “Una nuova Europa in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune”.

Prevista la presenza, tra gli altri, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del primo ministro albanese Edi Rama, del presidente del Consiglio europeo António Costa, della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del premier britannico Keir Starmer e del presidente francese Emmanuel Macron.

Il vertice – spiegano fonti del governo italiano – rappresenta anche un’importante occasione di riflessione e confronto sulla guerra di aggressione russa in Ucraina, anche alla luce dei colloqui di pace svoltisi oggi in Turchia.

Istituita nel 2022 per volere del presidente francese Emmanuel Macron proprio all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, la Comunità Politica Europea riunisce 47 Paesi europei (i 27 Stati membri dell’Unione Europea e 20 Paesi non Ue) con l’obiettivo di promuovere un foro di dialogo informale tra Capi di Stato e di Governo sui principali dossier dell’agenda internazionale.

Oltre agli Stati membri della Ue fanno parte della Cpe i Paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia; il Regno Unito e la Turchia; i Paesi dell’Efta (European Free Trade Association): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera; i Paesi del Partenariato Orientale: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Ucraina e i microstati europei Andorra, Monaco e San Marino.

L’Unione Europea è rappresentata dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, che copresiede i lavori insieme al primo ministro albanese, Edi Rama. Interverranno, inoltre, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Sono attesi anche il segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Nella sessione plenaria, dedicata al tema centrale “Una nuova Europa in un nuovo Mondo: Unità – Cooperazione – Azione comune”, tra gli interventi quelli dei leader Meloni, Rama, Costa, von der Leyen, Zelensky, Erdogan, Merz, Starmer e Macron.

In programma anche alcune tavole rotonde tematiche, che si svolgono in parallelo: due dedicate ai temi della sicurezza, una dedicata alla competitività e alla sicurezza economica e una ai temi migratori, alla quale prenderà parte anche la premier Meloni. La tavola rotonda, co-presieduta da Croazia e Kosovo, dal titolo “An Open Europe with Secure Borders: Addressing Mobility Challenges and Fostering Youth Empowerment” affronterà il tema della gestione dell’immigrazione irregolare verso l’Europa, del contrasto al declino demografico e della cosiddetta ‘fuga dei cervelli’.

In occasione del Vertice – aggiungono le fonti italiane -, si riunisce anche il Core-group Moldova, un formato ristretto dedicato al sostegno ad ampio spettro della sicurezza della Nazione. Ne fanno parte Italia, Francia, Germania, Polonia, Romania, Ue, Usa e Regno Unito. Si tratta della terza riunione a livello di Capi di Stato e di Governo. L’Italia vi ha preso parte all’ultima riunione a Budapest il 7 novembre dello scorso anno, nell’ambito della Cpe.