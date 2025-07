Meloni con Stocker sui dazi: cercare accordo, altri scenari insensati

“Arrivare a intesa prima del primo agosto”, ribadisce la premier

Roma, 15 lug. (askanews) – “Abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra Europa e Stati Uniti. Siamo d’accordo sul fatto che occorra scongiurare in ogni modo una guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Continueremo, insieme con gli altri leader e ovviamente in costante contatto con la Commissione, a lavorare per un accordo reciprocamente vantaggioso da raggiungere prima del primo agosto”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere austriaco Christian Stocker dopo il loro incontro a Palazzo Chigi.”Per me l’obiettivo rimane quello di rafforzare l’Occidente nel suo complesso e rendere ancora più forti le nostre economie, fortemente interconnesse, tutti gli altri scenari sarebbero totalmente insensati nell’attuale contesto”.